İran ile Türkiye arasında demiryolu işbirliği artacak

İran Demiryolu Firması Genel Müdürü Said Resuli, İran ile Türkiye arasındaki demiryolu taşımacılığı ile ilgili Mehr Haber Ajansı'na verdiği açıklamada, “Geçtiğimiz yılın son 3 ayında Ankara'da, Çin ile Avrupa arasında kargo taşımacılığı yapılması için İran, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan işbirliğiyle Hazar Denizi'nin güney koridorunu faaliyete geçirebilecek beş yönlü bir mutabakat zaptı imzaladık” dedi.

Resuli, bu meselenin pandeminin patlak vermesi ve sınırların dört ay boyunca kapanmasıyla aynı zamana denk geldiğini söyledi.

Türkiye ile yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için 3 adet işbirliği anlaşması imzalandığını belirten Resul, “Geçtiğimiz ay Ankara'yı ziyaret ettik ve Türk tarafıyla yaptığımız görüşmelerde bu işbirliği konusunda tekrar anlaşmaya vardık ve şu anda da İran koridorundan kargo yapmak için görüşmeler sürüyor” ifadesini kullandı.

"Bu ziyaret sırasında, Haf-Herat demiryolundan Türkiye ile Afganistan arasında ticari yük taşımacılığı yapılması için de mutabakata varıldı" diyen Resuli, Ankara ziyaretinde ayrıca Türkiye'nin ithalatının bir kısmının İran'ın güneyindeki Şehit Recai limanından yapılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

İran ile Türkiye arasındaki yolcu sefeleri işbirliği ile ilgili olarak Resuli şunları kaydetti:

"Geçen yıl her hafta Van ve Ankara'ya tren seferi yapılıyordu; ancak pandeminin yayılması nedeniyle bu seferler durduruldu. Ankara ziyareti kapsamında bu konuyu tekrar gündeme getirdik. Her iki taraf da tren seferlerinin yeniden başlanmasından yanadır."