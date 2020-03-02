İran'da bir yetkili daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi Seyyid Muhammed Mirmuhammedi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

1949 doğumlu Mirmuhammedi, 6. dönem meclis seçimlerinde Kum kenti milletvekili seçilmişti.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün basına yaptığı açıklamada, son belirlemelere göre ülke genelinde koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini belirtmişti.

İran'ın kuzeyindeki Astane Eşrefiye kentinde düzenlenen 11. dönem meclis seçimlerini kazanan Muhammed Ali Ramazani koronavirüs nedeniyle hayayını kaybetmişti.

Son günlerde İran'da 100 milletvekiline koronavirüsü testi yapıldığını belirten İslami Şura Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.