Koronavirüs İran'da 54 can aldı, vaka sayısı 1000'e yaklaştı

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, son belirlemelere göre ülke genelinde koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini belirtti.

Cihanpur, bugüne kadar 175 enfekte hastanın iyileşip taburcu olduğunu aktardı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) diğer ülkelere yayılmaya devam ediyor. Virüs son olarak Ermenistan'da görülmüştü.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.