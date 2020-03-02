İran'da koronavirüs 66 can aldı, vaka sayısı 1500'ü geçti

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, koronavirüse ilişkin ülkedeki son bilgileri paylaştı. Reisi, “Ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı 1501'e ulaşmış ve 66 kişi hayatını kaybetmiştir” dedi.
İranlı yetkili, şu ana kadar ülke genelinde 291 hastanın virüsten kurtularak hastanelerden taburcu edildiğini ekledi.
Çin’de ortaya çıkarak dünyada 45’ten fazla ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı. Dünya çapında 89 bin 71 kişinin virüsten etkilendiği biliniyor.
Geçen günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs’le ilgili olarak risk seviyesini ‘yüksek’ten ‘çok yüksek’ seviyesine yükseltti. DSÖ, ülkeleri ilk vakalar görüldüğü zamana hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı.
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