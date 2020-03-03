Dünya Sağlık Örgütü'nden İran'a koronavirüs yardımı sürüyor

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele amacıyla gönderdiği 6. tıbbi malzeme sevkiyatının bugün İran’a teslim edildiğini belirtti.

Öte yandan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla İran'a tıbbi malzeme yardımında bulunduğu bildirilmişti.

İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Avrupa ülkesinin mali yardımlarıyla koronavirüsle mücadele için alınan tıbbi malzemelerin İran'a ait uçakla Paris'ten Tahran'a taşındığını açıklamıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. Virüs son olarak Fas'ta görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı "meçhul bir bölgeye" çevirdiğini söyledi.