Suriye ile Libya'dan teröre karşı mücadele vurgusu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün Şam’da Libya Başbakan Yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Abdulhadi el-Huveyc'in başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ve Libya’daki son gelişmelere ve iki ülkenin teröre karşı bulundukları mücadele konusundaki meselelere ışık tutuldu.

Görüşmede ayrıca; Suriye ve Libya’daki olayların aynı olduğunu ve teröre karşı savaşın sadece iki ülkenin savaşı olamadığı vurgulanırken, bu mücadelenin bölge istikrarını tehdit eden ve başta Türkiye'nin olduğu bazı ülkelerin kendi çıkarlarını gerçekleştirmede terörü alet olarak kullandıkları projelerine karşılık verme ve bölgenin geleceğine karar verme konusunda ana faktör olacağı vurgulandı.

İki taraf; farklı düzeyde ikili işbirliğini canladırmayı tartışırken, ikili ilişkilerin canlandırılmasının temeli olan diplomatik ilişkilerinin yeniden kurulmasının öneminin altını çizip bunun iki dost halk arasındaki ilişkilerini canlandırmayı ve maruz kaldıkları zorluklara dayanmalarını güçlendireceğini vurguladı.

Libya ve Suriye hükümeti diplomatik misyon binalarını belirleme ve konsolosluk açma konusunda protokol imzalamıştı.

Kaynak: SANA