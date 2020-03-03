Suriye ordusu Sarakib'de 75 teröristi etkisiz hale getirdi

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Suriye ordusunun ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere karşı yürüttüğü operasyonları devam ediyor.
Suriye ordusu son 24 saat içerisinde İdlib vilayetinin yakınlarındaki teröristlere ağır darbe yaşatarak 75 teröristi etkisiz hale getirdi. Onlarca teröristin de Suriye birlikleri tarafından ağır yaralandığı açıklandı.
Suriye ordusu dün Nusra Cephesi'ne karşı düzenlediği operasyonda İdlib'in doğu ekseninde bulunan Sarakib stratejik bölgesini kurtarmıştı.
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