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3 Mart 2020 - 17:37

BEA ile Suudi Arabistan Yemen'de yeniden karşı karşıya

BEA ile Suudi Arabistan Yemen'de yeniden karşı karşıya

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki fikir ayrılığı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bir kez daha karşı karşıya geldi.

Gerilim, geçici başkent Aden'de yaşandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi güçleri, Suudi Arabistan'a bağlı birliklerin limana girişine izin vermedi.

Yakıt gemisinin boşaltımının engellenmesi sonucu anlaşmazlık yaşandı. 

Sorunu çözmek için limana giden birliklerin de Güney Geçiş Konseyi'nce engellendi.

Anlaşmazlığın koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Abu Dabi yönetiminin desteklediği güçleri, cumartesi günü de Yemen hükümetinin limana yanaşma izni verdiği bir ticaret gemisini engellemişti.  

Kaynak: TRT Haber

News Code 1884949

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