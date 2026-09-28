İran, Yemen’de sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırıları kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı’nın Yemen’de altyapı ve sivil hedeflere yönelik saldırıları şiddetle kınayan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İran Dışişleri Bakanlığı, Yemen’in çeşitli bölgelerine düzenlenen, çok sayıda savunmasız Yemenli Müslümanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına ve ülkenin altyapısında ağır hasara yol açan askeri saldırıları şiddetle kınamaktadır.

Bu kapsamda, pazar günü öğle saatlerinde Taiz’deki pazara düzenlenen ve 50’den fazla kişinin şehit olmasına, onlarca kişinin de yaralanmasına yol açan hava saldırıları ile Hub ve eş-Şaaf kentlerine yönelik hava saldırıları tamamen kınanmaktadır.

Yemen’in ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalinin sürdürülmesi, daha önce İsrail rejimi ve ABD’nin saldırılarına maruz kalan bu ülkenin şehir ve köylerine yönelik saldırıların devam etmesi ve buna ek olarak ekonomik ablukanın sürdürülmesi, Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkelerine, özellikle 2. maddenin 4. fıkrasına, aykırı olduğu gibi İslami ilke ve öğretilerle de bağdaşmamaktadır.

İran, Yemen konusundaki ilkeli tutumunu hatırlatarak, üzerinde mutabık kalınan yol haritası temelinde meselelerin çözümü için her türlü iyi niyet girişimine katkı sağlamaya hazır olduğunu vurgulamaktadır.”