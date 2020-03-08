İran'dan son koronavirüs açıklaması: Ölü sayısı 194'e çıktı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, Tahran'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Cihanpur, virüsün bulaştığı kişi sayısının 6566'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 194'e yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 49 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, bu hastalığa yaklanan 2134 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.

Son günlerde 20'den fazla ülkeye yayılarak binlerce kişinin ölümüne neden olan virüs dünya kamuoyunda endişe uyandırmaya devam ediyor.