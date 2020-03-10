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10 Mart 2020 - 14:25

İran Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs ülkede 291 can aldı

İran Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs ülkede 291 can aldı

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Cihanpur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 291'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 8042'ye çıktığını belirtti.

Tahran'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son bilgileri paylaşan İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 291'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 8042'ye yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 54 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, bu hastalığa yaklanan 2731 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan ölümcül koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

News Code 1885107

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