İran'da koronavirüs 237 can aldı, vaka sayısı ise 7161'e çıktı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 7161'e ve hayatını kaybedenlerin sayısının 237'ye yükseldiğini belirten Cihanpur, son 24 saatte 595 yeni vaka daha belirlendiğini söyledi.

Cihanpur ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 2394 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini söyledi.

İlk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor.