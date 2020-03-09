İran yapımı kısa animasyon Fransız sinemaseverler ile buluşacak

Yönetmenliğini İranlı sinemacı İkbal Şirzayi'nin yaptığı "Grimsi" adlı kısa animasyon Paris'te düzenlenecek Avrupa Bağımsız Film Festivali'ne (ECU) katılacak.

Avrupa Film Akademisi tarafından da onaylanan Avrupa Bağımsız Film Festivali sinema sektörüne yeni ve genç yeteneklerin katılımını sağlamayı hedefliyor.

Bu festival önümüzdeki 24-26 Nisan 2020 tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde yapılacaktır.

İran sinemasını temsil eden "Grimsi" kısa filmi, Avustralya'daki 24. Kanberra Kısa Film Festivali'nde "highly commended award" adlı ödüle layık görülmüştü.