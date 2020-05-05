İran yapımı kısa animasyon Almanya'da gösterilecek

İranlı sinemacı Muhsin Rızapur'un yönettiği "Yenilmiş" adlı animasyon bu sene 27'ncisi Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Stuttgart Animasyon Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Animasyonun özeti şöyledir:

"Bir tavşan bir kurt tarafından yenir. Ancak yenilen tavşan kurdun karnında daha önce yenilmiş başka bir tavşanla karşılşır. Bu iki tavşan burada birlikte yaşamaya başlar ... "

Oscar Akademisi tarafından onaylanan bu etkinlik, yeni tip koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle bugün itibariyle internet üzerinden canlı olarak düzenlenmektedir.