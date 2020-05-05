  1. Kültür
5 May 2020 15:43

İran yapımı kısa animasyon Almanya'da gösterilecek

İran yapımı kısa animasyon Almanya'da gösterilecek

İran yapımı "Yenilmiş" adlı animasyon Almanya'daki Uluslararası Stuttgart Animasyon Film Festivali'nde gösterilecek.

İranlı sinemacı Muhsin Rızapur'un yönettiği "Yenilmiş" adlı animasyon bu sene 27'ncisi Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Stuttgart Animasyon Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Animasyonun özeti şöyledir:

"Bir tavşan bir kurt tarafından yenir. Ancak yenilen tavşan kurdun karnında daha önce yenilmiş başka bir tavşanla karşılşır. Bu iki tavşan burada birlikte yaşamaya başlar ... "

Oscar Akademisi tarafından onaylanan bu etkinlik, yeni tip koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle bugün itibariyle internet üzerinden canlı olarak düzenlenmektedir.

News Code 1886265

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