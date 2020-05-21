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21 May 2020 18:22

İran yapımı animasyon Fransa'ya gidiyor

İran yapımı animasyon Fransa'ya gidiyor

İranlı sinemacı Meryem Kaşkuliniya'nın yönettiği "The Eleventh Old" adlı animasyon Fransa’da düzenlenecek olan Uluslararası Annecy Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

Çocuk ve Genç Yetişkinlerin Entelektüel Gelişimi Enstitüsü tarafından yayınlanan habere göre, İranlı Sinemacı Meryem Kaşkuliniya'nın yönetmenliğiyle yapılan "The Eleventh Old" adlı animasyon bu sene 60'ıncısı Fransa’da düzenlenecek olan Uluslararası Annecy Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

11 dakikalık animasyon Susen Takdis'in kaleme aldığı "The Eleventh Old" kitabının hikayesine dayanmaktadır.

Geçtiğimiz sene de sinemacı Amir Houshang Moin'in yönetmenliğini yaptığı "Kurt muyum?" adlı kısa animasyon Uluslararası Annecy Film Festivali’nin perspektif kategorisine katılmıştı.

Uluslararası Annecy Film Festivali 15-30 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecektir.

News Code 1886633

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