İran yapımı kısa animasyon ANIMAYO festivaline katılacak

Yönetmenliğini İranlı sinemacı İkbal Şirzayi'nin yaptığı "Grimsi" adlı kısa animasyon İspanya'nın Kanarya Adaları'nda düzenlenecek ANYAMO Film Festivali'ne katılacak.
Oscar Akademi tarafından da onaylanan ANYAMO önümüzdeki 5-9 Mayıs 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
ANIYAMO, 2006 yılında İspanyol yönetmen ve yapımcı Damián Perea tarafından kurulmuştur.
İran sinemasını temsil eden "Grimsi" kısa filmi, Avustralya'daki 24. Kanberra Kısa Film Festivali'nde "highly commended award" adlı ödüle layık görülmüştü.
yorumunuz