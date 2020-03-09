ABD'nin ilaç ve gıda hakkındaki iddiaları büyük bir yalan

Bloomberg’e konuşan İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, gündemdeki konuları değerlendirdi. Zengene, İran için ilaç ve gıda ithalatında herhangi bir kısıtlama olmadığını öne süren ABD hükümetinin iddialarının “büyük bir yalan” olduğunu söyledi.

“Ham petrol, petrol ürünleri, petrokimya, demir ve bakır satışı için yaptırımlarla karşı karşıyayız, bölye bir durumda ilaç ve gıda alımı için parayı nasıl elde edebiliriz?” diye soran Zengene ABD’li yetkililerin İran’la ilgili tavsiyelerini eleştirdi.

Zengene sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çok büyük bir yalan. ABD sadece Tahran hükümetine karşı değil, aynı zamanda İran halkına da karşı. İran halkına özellikle de dar gelirli ailelere sorunlar yaratıyor. Dolayısıyla bu sorunların gelecekte uluslararası bir mahkemede çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.

İfade ettiğim gibi Amerika şu anda zor koşullar altında olan halkımıza karşı eylemlerini sürdürüyor. İran halkı bu günleri unutmayacak. Bize yardım etmiyorlar ve biz de yardım etmelerini beklemiyoruz, ancak İran halkına karşı herhangi bir şey yapmalarını da beklemiyoruz”

Viyana’da düzenlenen OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmamasına ilişkin Zengene, “Son toplantının sonucu benim için beklenmedik bir sonuçtu. Bana göre OPEC üyeleri geçmişte olduğu gibi kendilerine güvenmeleri ve OPEC üyesi olmayan ülkeler tarafından kabul edilmesi gereken kararlar vermemeleri lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Petrol Bakanı Zengene, OPEC’in petrol piyasasında etkin bir rol oynaması gerektiğini vurgulayarak, Rusya’nın yakın gelecekte OPEC ile yeniden masaya oturmasını temenni etti.