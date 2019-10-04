Rusya’nın başkenti Moskova'da düzenlenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Toplantısı tamamlandıktan sonra İranlı gazetecilere konuşan Petrol Bakanı Bijen Zengene, bölge ülkelerine seslenerek, “Bölge ülkeleri İran'ı dost olarak bilmeli çünkü İran herkesin dostu ve bölgede düşmanımız yok. Bana göre düşman bölge dışındadır.” dedi.

Zengene, “İran olarak Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için bölgedeki diğer ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız. Bu iş kendimiz (Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler) tarafından yapılmalı.” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in “Suudi petrol tesislerine yapılan saldırılarla ilgili İran'ın suçlanacağı hiçbir kanıt bulunmamaktadır” şeklindeki yorumuna atıfta bulunan Bijen Zengene, Putun'in bu konuda kesin bir yanıt verdiğini söyledi.

Bakan Zengene, ABD'nin tek taraflılık politikasını eleştirerek, "Tek taraflılık dünyayı tehdit ediyor ve Avrupalılar bu ülkenin davranışlarıyla aynı fikirde değiller." değerlendirmesinde bulundu.