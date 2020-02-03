İran'dan "OPEC olağanüstü toplantı" açıklaması

İran Petrol Bakanı Zengene, Suudi Arabistan'ın olağanüstü toplantı teklifine ilişkin, “Üyelerin üretimini kıstılamaya hazır olduğundan emin olursak OPEC toplantısının erken yapılmasını onaylarız” dedi.

"Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle bazı fabrikalar ile ulaşımın durdurulması ve bazı şehirlerin karantinaya alınması enerji tüketimini etkilemiştir" diyen Zengene, bunun petrol talebinin azalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Zengene, petrol piyasasının baskı altında olduğuna dikkati çekerek, “Fiyatlar varil başına 60 doların altına düştü. Denge kurmak için çaba gösterilmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

OPEC'ten bir temsilci, planlanan toplantının 5-6 Mart'ta olduğunu, ancak 8-9 Şubat ve 14-15 Şubat tarihlerinin konuşulduğunu ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan günlerdir, Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün talebi olumsuz etkileyeceği endişeleri ile fiyatların altı ayın en düşük seviyesine inmesi ile birlikte Mart'taki olağan toplantıyı öne çekmek için uğraşıyor.

