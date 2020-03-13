İran'dan ABD'nin insan hakları raporuna sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yıllık insan hakları raporunda İran bölümünde yer alan iddialara tepki gösterdi.

Musevi, "İran'ın en temiz evlatlarına yönelik suikast yapılmasını gururla emreden ve Dışişleri Bakanı ve İran Özel Temsilcisi sıfatıyla İran karşıtı terör örgütlerine ev sahipliği yapan rejimin insan haklarının yüce anlamı ile hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

Musevi, sözlerine şöyle devam etti:

“Başkanı açıkça ırkçı söylemlerde bulunan, utanç verici bir şekilde mezhep ayrımcılığını savunan, kadınları şehvet için birer alet olarak gören, diğer ülkelerin vatandaşlarını sırf mezhep ve ırk için ülkesine girişini yasaklayan ve uluslararası hukuka karşı diğer ülkelerin kültürel merkezlerini vurmakla tehdite eden ve aynı zamanda çocuk katili ve kasap Suudi Arabistan ile insanlık düşmanı Siyonist rejimini destekleyen ABD diğer ülkelere insan hakları dersini verecek konumda değildir.”

Mike Pompeo'nun Amerikan istihbarat teşkilatı CIA’da başkanlık yaptığı dönemde yalan üretme ve hile yapma derslerini aldığını itiraf ettiğine değinen Musevi, bir dizi yalanlarla gerçekleri çarpıtma, zafiyetleri abartma ve pozitif konulara gölge düşürmek amacıyla düzenlenen raporun değer ve itibardan yoksun olduğunu söyledi.

Bunlara ilave olarak Abbas Musevi, insan hakları anlamının küçültülerek ABD ile Batlı ortakları tarafından baskı aracı konumuna düşmesinin esef verici olduğunu kaydetti.