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13 Mar 2020 13:02

İran:

ABD sorumluluğunu başkalarına yükleyemez

ABD sorumluluğunu başkalarına yükleyemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin 'ileriye doğru kaçış' ile Irak konusundaki sorumluluğunu başkalarına yüklememesi gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Irak'taki son saldırıların sorumluluğuna dair ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasına tepki göstererek, "Amerika, Irak'taki yasadışı varlığının kötü sonuçları ve Irak halkının komutanlarının ve askerlerinin suikasta uğramasına tepki göstermesi konusunda ‘ileriye doğru kaçış’ politikasıyla sorumluluğunu başkalarına yükleyemez” dedi.

İranlı Sözcü, Donald Trump'a "tehlikeli adımlarla boş suçlamaların yerine bölgedeki askeri varlığını yeniden gözden geçirme" çağrısında bulundu.

News Code 1885171

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