İran: Koronavirüsü en kısa sürede yeneceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Musevi, kişisel Twitter hesabı üzerinden Tahran'daki Vali Asr Meydan'nda "İran'ı sağlığa kavuşturacağız" temasıyla yapılan duvar yazısının fotoğrafını paylaşarak, "Ülkenin geçirdiği bu zor günklerde sağlık personelini verdiği hizmetlerden dolayı takdir ediyoruz" dedi.

Musevi attığı tweette, "Yeni tip koronavirüsü en kısa sürede yenmek için tüm vatandaşların sağlık personelinin hayati önerilerine uyması gerekiyor" diye kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, paylaşımında (# Koronavirüsü yeneceğiz) hashtagını da kullandı.