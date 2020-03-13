İkiyüzlüce tavırlar yerine tıbbi terörizmi durdurun

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki iddiasına tepki göstererek, "Dünyada en iyi, en verimli ve en cesur sağlık ekibine sahibiz ve ABD’li doktorlara ihtiyaç duymuyoruz" dedi.

Musevi attığı tweette, "İkiyüzlüce şefkatli tavırlar ve iğrenç övünmek yerine tıbbi malzemelerin İran’daki sağlık ekipleri ve halka ulaşması için ekonomik ve tıbbi terörizmi durdurun. Ayrıca Amerikan halkı ile de ilgilenin!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump dün İrlanda Başbakanı ile görüşme esnasında, “Dünyanın en iyi doktorlarına sahibiz ve İran'a yardım etmeyi teklif ettik” iddiasında bulunmuştu.