  1. Siyaset
13 Mar 2020 10:31

İran'dan ABD'ye tepki:

İkiyüzlüce tavırlar yerine tıbbi terörizmi durdurun

İkiyüzlüce tavırlar yerine tıbbi terörizmi durdurun

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, İran'a yardım etmeye hazır oluklarını öne süren ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki iddiasına tepki göstererek, "Dünyada en iyi, en verimli ve en cesur sağlık ekibine sahibiz ve ABD’li doktorlara ihtiyaç duymuyoruz" dedi.

Musevi attığı tweette, "İkiyüzlüce şefkatli tavırlar ve iğrenç övünmek yerine tıbbi malzemelerin İran’daki sağlık ekipleri ve halka ulaşması için ekonomik ve tıbbi terörizmi durdurun. Ayrıca Amerikan halkı ile de ilgilenin!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump dün İrlanda Başbakanı ile görüşme esnasında, “Dünyanın en iyi doktorlarına sahibiz ve İran'a yardım etmeyi teklif ettik” iddiasında bulunmuştu.

News Code 1885166

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