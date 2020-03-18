Tahran'dan Suudi Arabistan ile Bahreyn'in İran tutumuna tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın koronavirüse karşı mücadelesindeki engelleri ortadan kaldırma çabalarına diğnerek, " İran Dışişleri Bakanlığı, Bağlantısızlar Hareketi'nin dönem başkanı olarak Azerbaycan aracılığıyla üye ülkelerin ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı çıkmalarını talep etti" dedi.

Musevi konuya ilişkin olarak, "Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkelerden küresel bir sorun olan koronavirüsle mücadele için bir bildiri yayınlayarak ABD'ye İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarını kaldırması isteğinde bulunması talep edildi" ifadesini kullandı.

Bağlantısızlar Hareketi'ne üye Suudi Arabistan, Bahreyn, Fas'ın bu bildirinin yayınlanmasına karşı çıktığını söyleyen Musevi, Müslümanlar arasında uzun süredir devam eden kardeşlik sevgisi ile komşuluğu göz ardı ettiğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Koronavirüs konusunda İran'la dayanışma içinde olduklarını ilan eden ülkerden teşekkür ederek, "Başta komşularımız olmak üzere birçok Arap ve İslam hükümetinin bu durumda İran'a karşı bu tür eylemlerde bulunması üzücüdür" diye konuştu.

Yeni tip koronavirüsü 'küresel bir sorun' olarak nitelendiren Musevi, tüm ülkelerin bu sorunla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.