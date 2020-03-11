İran: Tüm dünya koronavirüsle mücadelede birlikte hareket etmeli

Bugün sabah saatlerinde video konferans yoluyla basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ülkenin yeni tip koronavirüsle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Biz hiçbir durumda karşılaştığımız sorunları hafife almamalıyız. Tehditlerin üstesinden gelmenin tek yolu onu ciddiye almaktır" dedi.

Musevi, "100'den fazla ülke bu hastalıkla pençeleşmektedir. Bundan dolayı hepimiz aynı gemideyiz ve dünyadaki bütün insanların bu meseleyi ciddiye alması gerekiyor. Bu durumu atlatmak için birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerinde bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'a karşı suçlamalarına dikkati çeken Musevi, "Ajans'ın diğer ülkelere yönelttiği soruların dayanağı herhangi bir rejim veya birey tarafından yapılan boş iddialar olmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

Musevi, sözlerine şöyle devam etti:

"Ajans ile işbirliğimiz çok fazladır ve gereksiz sorulara yanıt vermek zorunda değiliz. Ajans'ın sorusunu yasal olarak görmüyoruz. Ajans siyaset çerçevesinde çalışmamalıdır. Biz bu yaklaşımın yapıcı olmadığına inanıyoruz"

Musevi, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesine dair iddiasına ilişkin olarak, "Avrupalılar yükümlülüklerimize dönmemizi istiyorlarsa verdikleri vaatlerini yerine getirmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.

Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili konuşan Musevi, "Biz daha önce ABD'nin Taliban'la yaptığı anlaşması üzerine tutumumuzu açıklamıştık. İran olarak Afganistan'da barış ve huzurdan yanayız ve bu tür barış müzakerelerinin Afganistan yasal hükümeti çerçevesinde yapılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Musevi, ABD'nin bu anlaşma sayesinde yenilgilerini örtbas etmeye çalıştığını ifade ederek, "Biz Kabil hükümeti içindeki tüm Afgan grupların bu ülkenin geleceği için barışı müzakereleri yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Musevi Suriye krizinin ancak Astana süreci ile çözüleceğini belirterek, "Suriye konulu 3'lü zirvenin Tahran'da yapılması için istişarelerimizi sürdürüyoruz. En kısa zamanda bu zievenin Tahran'da düzenlenmesini temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Abbas Musevi, İran'ın bölgenin istikrarını bozmakla suçlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın iddiasına tepki göstererek, "İran olarak Bay Raab'ın iddialarının aksine üçüncü tarafların eylemlerinin bölgede istikrarsızlık yarattığına inanıyoruz. Biz nükleer silah peşinde değiliz ve İngiliz yapımı silahların Yemen halkını öldürdüğünü hala unutmadık" dedi.