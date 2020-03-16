Çin İran'a karşı yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu

China Daily gazetesinde yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlara değinerek, "Bu kadar kritik bir durumda İran'a karşı tek taraflı yaptırımların devam etmesi İran'ın yeni tip koronavirüsle mücadelesinin sıkıntıya girmesine yol açacaktır" dedi.

Shuang konuya ilişkin olarak, "Bunlar gibi insanlık dışı yaptırımlar sıkıntı içinde insanların durumunu daha kötüleştirecektir. Biz ilgili ülkelerin İran'a yönelik bu yaptırımları kaldırmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Çin şimdiye kadar yeni tip koronavirüsle mücadele için İran'a sağlık uzmanının yanı sıra yüz binlerce maske, solunum cihazı, koruyucu gözlük ve giysi göndermişti.