Çin koronavirüs salgını için İran'a iki uzman daha gönderdi

Çin Kızılhaç Örgütü, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele eden İran'a iki uzman daha gönderildiğini bildirdi.

Çin Kızılhaç Örgütü'nden yapılan açıklamada, iki gönüllü uzmanın dün gece Guangzhou kentinden İran'a doğru hareket ettiği belirtildi.

Çin, yeni tip koronavirüsle mücadele için İran'a gönüllü uzmanlardan oluşan 5 kişilik ekip göndermişti. Çinli uzman ekibi 29 Mart'a kadar İran'da kalacak.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 12 bin 729'a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 611'e yükseldiğini bildirmişti.