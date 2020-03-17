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17 Mar 2020 14:35

Çin'den Trump'ın "Çin virüsü" ifadesine sert tepki

Çin'den Trump'ın "Çin virüsü" ifadesine sert tepki

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Covid-19 için “Çin virüsü” demesine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Trump’ın sözlerinden “büyük bir öfke duyduklarını” ifade etti.

Çinli sözcü Dünya Sağlık Örgütü ve tıp dünyasının bir virüsün ülke veya bölgeyle anılmasına şiddetle karşı olduğunu söyledi.

Devlet kontrolündeki Çin Haber Ajansı’nda çıkan bir yorumda virüsün ülke adıyla anılmasının "ırkçılık ve yabancı düşmanlığı içerdiği" görüşü dile getirildi.

Trump, son attığı bir twitter mesajında ülkesinin salgından etkilenen şirketleri destekleyeceğini ifade ederken “Covid-19” için Çin virüsü dedi.

Kaynak: Euronews

News Code 1885276

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