Toyota, Türkiye'de üretime ara verdi

Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya’da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı. Türkiye’de de Ford Otosan’dan sonra Toyota da Sakarya fabrikasında üretime ara vermiş oldu.

Koronavirüs nedeniyle Volkswagen, PSA Grubu, Ford, Daimler, Renault, Nissan ve Fiat Chrysler (FCA) Avrupa’daki fabrikalarının kapatma kararı alırken, Türkiye'deki fabrikalarda da üretim durmaya başladı.

Ford Otosan dün KAP'a yaptığı açıklamada, 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretimi ara vereceğini bildirirken, bugün de Japon Toyota'dan Türkiye dahil Avrupa'daki tüm üretimi 2 hafta durduracakları açıklaması geldi.

Kaynak: T24