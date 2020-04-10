İran Yargı Erki Başkanı, Hamas lideri ile Filistin'i konuştu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Filistin’in son durumu konuşulduğu görüşmede, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yaşadığı zorlu hayat şartlarının aktarıldığı kaydedildi.

Heniyye telefon görüşmesinde, İran'ı Filistin direnişine ve ezilmiş halklara verdiği destekten dolayı takdir ederek, salgınla mücadelede İran halkı ile diğer Müslüman ülkelerin bu durumun üstesinden gelmesini temenni etti.

İranlı yetkili de bu görüşmede Filistin halkı ile direniş güçlerinin desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, işgal güçlerinin cezaevlerinde tuttuğu Filistinli mahkumların serbest bırakmasının zorunlu olduğunu belirtti.