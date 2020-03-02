İsmail Heniyye bugün Lavrov ile görüşecek

Russia Today'in haberine göre, resmi temsalarda bulunmak üzere Moskova'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

Görüşmede ABD'nin sözde barış planı 'Yüzyılın Anlaşması' dahil olmak üzere Filistin'deki son gelişmeler ele alınacak.

Hamas Sözcüsü Hazım Kazım, Heniyye'nin Moskova ziyareti kapsamında ayrıca işgalci güçlerin Mescid-i Aksaya'ya yönelik saldırganlığını tartışacağını duyurmuştu.

Heniyye dün Filistin meselesine ilişkin konuların görüşülmesi hedefiyle üst düzey bir heyetin eşliğinde dün Moskova'ya gitmişti.