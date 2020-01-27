Hamas'tan Filistinli gruplara 'Yüzyılın Anlaşması' konusunda toplanma çağrısı

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birim Başkanı İsmail Heniyye, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada; "Filistin bizim vatanımız ve toprağımızdır. Ümmetin en kıymetli incisidir. Pazarlık veya alışveriş kabul etmez" dedi.

Heniyye, bir yol belirlemek, işlerin dizginlerini ele almak ve Kudüs'ü, harem beldeyi ve dokunulmazları koruma konusunda ortak bir çizgide birleşmek için başta Fetih olmak üzere bütün Filistin gruplarıyla Kahire'de bir araya gelmeye hazır olduklarını söyledi.

Heniyye; "Bu oyunun yürümeyeceğini, yeni emperyalizmin saldırısının yenilgiye uğrayacağını, vatanın zafer kazanacağını ve saldıranların başarısız olacağını seslerimizi yankılandırarak açıklamalıyız" dedi.

ABD Başkanı Trump, İsrail işgal yönetiminin başbakanı Netanyahu'yla siyonist siyasetin başını çekenlerden Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'ı Amerika'ya davet ettiği Salı gününden önce Ortadoğu Sorununun Çözüm Planı olarak isimlendirdiği ve Yüzyılın Anlaşması olarak sunulan anlaşma planını açıklayabileceklerini söylemişti.

Siyonistlere ait Yediot Aharanoot gazetesi de dün yayınladığı bir haberde planın Filistinliler tarafından reddedileceği için dört yıllık bir hazırlık aşamasının olacağı iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi