İran Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Son 24 saatte 123 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini açıklayan Cihanpur, böylece vefat sayısının 2 bin 640'a çıktığını söyledi.

Cihanpur, önceden 35 bin 408 olan koronavirüs vakasına 2 bin 901 vakanın daha eklendiğini bildirdi. Yetkilinin bildirdiği sayıyla birlikte İran'daki toplam koronavirüs vaka sayısı 38 bin 309 oldu.

Cihanpur ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 12 bin 391 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.