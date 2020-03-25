  1. Toplum
25 Mar 2020 14:31

İran: Koronavirüsten 143 kişi daha hayatını kaybetti

İran: Koronavirüsten 143 kişi daha hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı ülkede yeni tip koronavirüsten (kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 77'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 27 bin 17'ye yükseldiğini bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Cihanpur, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 27 bin 17'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bin 77'ye yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 143 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayan Cihanpur, 2206 yeni vaka daha belirlendiğini söyledi.

Cihanpur ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 9 bin 625 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.

News Code 1885396

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler