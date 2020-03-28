İran'da koronavirüste son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 139 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 517'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 76'ya artarak 35 bin 408'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 11 bin 679 olduğunu kaydetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.