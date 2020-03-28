  1. Toplum
28 Mar 2020 14:22

İran'da koronavirüste son durum

İran'da koronavirüste son durum

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 517'ye yükseldi. Ülkede, son 24 saatte 139 kişi yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 139 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 517'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 76'ya artarak 35 bin 408'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 11 bin 679 olduğunu kaydetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

News Code 1885439

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