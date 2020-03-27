İran'dan koronavirüs ile ilgili son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, Tahran'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Yeni vaka sayısının toplam 2 bin 926 olduğunu belirten Cihanpur, virüsün bulaştığı kişi sayısının 32 bin 332'ye çıktığını söyledi.

"Maalesef son 24 saatte 144 vatandaşımız daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir" diyen Cihanpur, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının toplam 2 bin 378'e yükseldiğini bildirdi.

İranlı yetkili ayrıca, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 11 bin 133 olduğunu kaydetti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.