İran'dan koronavirüs açıklaması: 8376 hasta iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böylece ülkedeki toplam can kaybının 1812'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1411 kişi artarak 23 bin 49'a ulaştığını ifade etti.

Cihanpur ilaveten, şu ana kadar 8 bin 376 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.