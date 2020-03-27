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27 Mar 2020 10:04

Dünyaca ünlü futbolcular Twitter üzerinden futbolseverlerle bir araya gelecek

Dünyaca ünlü futbolcular Twitter üzerinden futbolseverlerle bir araya gelecek

FIFA, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan futbolseverleri futbolun efsaneleriyle buluşturacak.

Sözcü Skor'un aktardığına göre, kariyerinde hem Dünya Kupası zaferi elde etmiş hem de dünyada yılın en iyi futbolcusu seçilmiş ender isimlerden olan Kaka, Fabio Cannavaro ve Carli Lloyd, FIFA’nın Twitter hesabının başına geçecek ve takipçilerle diyalog kuran efsane isimler arasında yer alacak.

Brezilyalı kaleci Julio Cesar, iki kez FIFA Konfederasyonlar Kupası şampiyonu olmuş, Yaya Toure dört kez Afrika’da yılın futbolcusu seçilmişti; Carli Lloyd, ABD ile iki kez Dünya Kupası kazanmış ve iki kez de dünyada yılın en iyi kadın futbolcusu seçilmişti.

Kaka ve Fabio Cannavaro da hem Dünya Kupası kazanmış hem de dünyada yılın en iyi erkek futbolcusu seçilmişti.

News Code 1885420

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