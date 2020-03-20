Olimpiyat ateşi Tokyo'da

Yunanistan'da yakıldıktan sonra yolan çıkan olimpiyat ateşi ev sahibi şehir Tokyo'ya ulaştı. Olimpiyat ateşi havaalanında üçer olimpiyat şampiyonluğu bulunan judocu Tadahiro Nomura ve güreşçi Saori Yoshida tarafından teslim alındı.

Karşılama töreninde 2020 Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori de hazır bulundu.

Başkan Mori corona yaptığı konuşmada, virüs salgını nedeni ile yaşanan erteleme tartışmalarına değindi.

Yoshiro Mori, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Japonya Ulusal Hükumeti ve Tokyo Yerel Yönetimi, Uluslararası Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda birlikte çalışacaklar. Sağlıklı ve güvenli bir organizasyon hazırlıyoruz, dedi.

Olimpiyat şampiyonu sporcular Nomura ve Yoshida daha sonra Yunanistan'dan gelen ateş ile meşaleyi yaktı.

Karşılama organizasyonunda Japonya hava akrobasi ekibi de bir gösteri yaptı. Gökyüzü olimpiyat renklerine büründü.

Kaynak: TRT Spor