Yemen Ensarullah Hareketi: Ülkede barış istiyoruz

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, "Biz Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e barıştan yana olduğumuzu vurguladık" dedi.

El-Husi ayrıca sözlerine "Biz Griffiths'e hitaben gönderdiğimiz mesajda onun düzenlemeye çalıştığı toplantı sırasında ateşkes konusunda bir anlaşmanın imzalanması gerektiğini vurguladık" ifadesini ekledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths geçenlerde tüm Yemenli tarafları ateşkes ile Yemen halkının çektiği acıların azaltılması ile ilgili öneriler hakkında bilgilendirdiğini ve bu teklifleri kabul etmeye teşvik ettiğini duyurmuştu.