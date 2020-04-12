  1. Dünya
  2. Ortadoğu
12 Nis 2020 09:58

Yemen Ensarullah Hareketi: Ülkede barış istiyoruz

Yemen Ensarullah Hareketi: Ülkede barış istiyoruz

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen  Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e hitap ederek, Yemen direnişinin barıştan yana olduğunu vurguladı.

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, "Biz Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e barıştan yana olduğumuzu vurguladık" dedi.

El-Husi ayrıca sözlerine "Biz Griffiths'e hitaben gönderdiğimiz mesajda onun düzenlemeye çalıştığı toplantı sırasında ateşkes konusunda bir anlaşmanın imzalanması gerektiğini vurguladık" ifadesini ekledi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen  Özel Temsilcisi Martin Griffiths geçenlerde tüm Yemenli tarafları ateşkes ile Yemen halkının çektiği acıların azaltılması ile ilgili öneriler hakkında bilgilendirdiğini ve bu teklifleri kabul etmeye teşvik ettiğini duyurmuştu.

News Code 1885709

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler