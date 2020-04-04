Yemen Ensarullah Hareketi, Marib'de yeni bir zafer elde etti

Al Mayadeen kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Ali el-İmad, Yemen’in istifa eden Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’ye bağlı güçlerine karşı mücadeledeki kazanımlarını açıkladı.
El-İmad, Ensarullah güçlerinin Yemen'in istifa eden hükümetine bağlı güçlerin elinde bulunan Marib'in batısındaki yüksekliklerin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini söyledi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri de dün ülkenin hava savunmasının Suudi koalisyonuna ait bir savaş uçağını Cevf vilayetinin hava sahasını terketmeye zorladığını duyurmuştu.
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