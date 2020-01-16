Zarif'ten Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma konusundaki iddialarına eleştiri

İra Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda Avrupalı tarafları nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirdiği iddiaları için eleştirdi.
Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
1) Üç Avrupa ülkesi taahhütlerini yerine getirdiğini iddia ediyor.
Doğrulama:
- İran’dan petrol ithalatını sıfıra indirmek
- İran bankalarına yaptırım
- Engelleme kurallarının uygulanmaması
- Avrapalı şirketlerin İran’dan ayrılması
- Gıda ve ilaç gibi yaptırımlardan muaf tutulan ürünlerin satılamaması
2) Bu, üç Avrupa ülkesinin ABD'nin anlaşmadan çıkmasından bu yana yaptığı işler
Doğrulama:
- Boş bildiriler yayınlamak
- ABD’nin yaptırımlarına teslim olarak kendi yasalarını çiğnemek
- İran’ın uyuşmazlık çözüm mekanizmasının etkinleştirilmesi konusundaki açıklamalarını göz ardı etmek
- Tek bir işlem yapmadan INSTEX oluşturmak. Yeter artık!
3) Üç Avrupa ülkesi dikte ettikleri ve yalan söyledikleri 19. yüzyılda yaşadıklarını düşünüyor.
- İran uyuşmazlık çözüm mekanizmasını aktifleştirdi.
- Nükleer anlaşmayı içerikten yoksun bırakan İran değil, Avrupaydı.
- ABD’nin anlaşmadan çıkmasını telafı etmeyi bırakın da kendi yükümlülüklerinizi yerine getirin!
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