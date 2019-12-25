İran: ABD ile müzakere söz konusu değil

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin danışmanı Ali Ekber Velayeti, Rusya el-Yavm kanalına verdiği röportajının ikinci bölümü yayınlandı.

ABD ile müzakere hakkında Velayeti, “Yaptırımlar kaldırılmadan önce ABD ile herhangi bir görüşme söz konusu değil. İran’ın kesin kararı ABD’li yetkililerle hiçbir görüşme yapılmamasıdır” dedi.

Velayeti ayrıca İran ve Amerika’nın perde arkasındaki görüşmelerine dair söylentileri de reddederek bunların gerçek dışı olduğunu söyledi.

ABD'nin uyguladığı maksimum baskı politikasına dair Velayeti, "Yaptırımlar İran gibi büyük ve güçlü bir ülkeyi dize getiremez" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei’nin danışmanı, Almanya, İngiltere ile Fransa'nın İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için kurduğu INSTEX mali kanalına ilişkin, “Avrupalılar şimdiye kadar kağıt üzerinde bir dizi vaatten başka hiçbir şey sunmamıştır ve kelimelerden başka bir şey görmedik.” değerlendirmesinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Ali Ekber Velayeti, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin nükleer anlaşma konusunda ABD'nin politikasına tabi olduğunu belirterek, "Onlar ABD'nin dikte ettiği politikalara bağlı. Şimdiye kadar kararlarında bağımsızlık göstermediler." diye konuştu.