ABD'den İran yaptırımları açıklaması: Tekrar değerlendiriyoruz

Reuters haber ajansına göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın yeni tip koronavirüsle mücadele eden İran'a uyguladığı yaptırımları kaldırma ihtimali olduğunu belirrti.

Pompeo, İran'a uygulanan yaptırımların arasında insani yardıma karşı bir engel bulunmadığını öne sürdü.

Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Pompeo, Washington'da yaptırımların hafifletilmesinin konuşulup konuşulmadığıyla ilgili soruya; "Politikalarımızı düzenli olarak tekrar değerlendiriyoruz. Tekrar üzerinde durur muyuz- tabii ki!" yanıtını verdi.

Trump hükümeti, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.