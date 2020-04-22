INSTEX çerçevesinde ikinci kez mali işlem gerçekleşecek

Orinda'ya göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin İran yaptırımlarını bertaraf etmeyi hedefleyen özel ticari sistem INSTEX çerçevesinde ikinci kez mali işlem gerçekleşeceğini duyurdu.

Heiko Maas " Avrupa'dan INSTEX aracılığıyla İran'a tıbbi mal ihracatını kolaylaştırmak için gerçekleştirilen ilk işlemin ardından INSTEX hala ayaktadır. Ancak, birbirimizle yakın temas halindeyiz ve en kısa zamanda yeni işlemler yapılacaktır" dedi.

Maas, yeni işlemlerin koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için İran'a gerekli malzemeler göndermek amacıyla yapılacağını söyledi.

Fransa, Almanya ve İngiltere 31 Mart'ta ABD’nin İran yaptırımlarını bertaraf etmeyi hedefleyen özel ticari sistem INSTEX’i ilk kez salgın nedeniyle devreye sokmuştu.

Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi ardından uyguladığı yaptırımları bertaraf etmek ve İran ile ticaret yapmak amacıyla "INSTEX" adlı bir ödeme mekanizması kurmuştur.