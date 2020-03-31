Bakü'de koronavirüs nedeniyle metro seferleri durduruldu

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle metro seferlerinin 31 Mart 2020'de yerel saatle 22:00 itibariyle 20 Nisan 2020'ye dek durdurulacağı açıklandı.

Karargahatan yapılan açıklamada, “Bakü metrosunda yoğunluk yaşandığı ve insanların karantina şartlarını yerine getirmedikleri görülmektedir. Halkın sağlığının korunması için Bakü metrosunda seferler, 31 Mart 2020'de saat 22:00 itibariyle 20 Nisan 2020'ye dek durduruluyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada bir daha insanların karantina şartlarını yerine getirmeleri gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: Yenicag.info