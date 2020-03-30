Azerbaycan'da yeni koronavirüs vakalarında artış

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19’la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, son 1 günde 64 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede toplam koronavirüs vaka sayısının 273'e ulaştığı bildirildi. Karargahtan, 273 kişiden 26'sının iyileşerek taburcu edildiği, toplam 4 kişinin vefat ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 bine yakın koronavirüs testinin yapıldığı kaydedildi.

Halihazırda Azerbaycan'da tedavi süreci devam eden 243 koronavirüslü hasta bulunuyor.

Kaynak: Yenicag.info