Azerbaycan’da Kovid-19 vaka sayısı yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, 43 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Son rakamlarla birlikte ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 443'e yükseldi. 443 kişiden 32 kişi tedavi sürecini tamamlayıp iyileşirken, 5 kişi de hayatını kaybetti.

Karargahtan, aktif koronavirüs hastası olan 406 kişinin tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.

Azerbaycan'da koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde karantina ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, Bakü`de metro seferleri durdurulmuştu. Bundan başka bölgelerarası ziyaretlere de kısıtlama getirilmişti.

Dün ise koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi amacıyla, sokağa çıkışlarda SMS ile izin alma uygulaması başlatıldı.

Kaynak: Yenicag.info