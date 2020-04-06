Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 600'ü geçti

Nahçıvan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, test yapılan 630 kişiden 18'inde koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Bakanlıktan 1 kişinin tedavi sürecini tamamlayıp iyileştiği belirtildi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti`ndeki 18 vakayla birlikte Azerbaycan'da toplam koronavirüs vaka sayısı 602'ye yükseldi. Koronavirüs tespit edilen 602 kişiden 33'ü tedavi sürecini tamamlayıp iyileşirken, 7 kişi de hayatını kaybetti.

Azerbaycan'da şimdi 562 aktif koronavirüs hastası var.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, bugüne kadar toplamda 45 bin 383 test yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Yeni Çağ