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6 Nis 2020 14:00

Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 600'ü geçti

Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 600'ü geçti

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Nahçıvan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, test yapılan 630 kişiden 18'inde koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Bakanlıktan 1 kişinin tedavi sürecini tamamlayıp iyileştiği belirtildi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti`ndeki 18 vakayla birlikte Azerbaycan'da toplam koronavirüs vaka sayısı 602'ye yükseldi. Koronavirüs tespit edilen 602 kişiden 33'ü tedavi sürecini tamamlayıp iyileşirken, 7 kişi de hayatını kaybetti.

Azerbaycan'da şimdi 562 aktif koronavirüs hastası var.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, bugüne kadar toplamda 45 bin 383 test yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Yeni Çağ

News Code 1885589

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