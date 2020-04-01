Azerbaycan'da 61 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüs dünya üzerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Azerbaycan'da 61 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, 61 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Azerbaycan'da toplam aktif koronavirüs vaka sayısı 328 olurken, 26 kişi de sağlığına kavuştu. Ülkede koronavirüsten 5 ölüm gerçekleşti, toplamda 35 bine yakın test yapıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirildi, başkent Bakü'ye giriş ve çıkışlar kapatıldı, Bakü'de metro seferleri de durduruldu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, ülkede olağanüstü hal ilan edilebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Yenicag.info